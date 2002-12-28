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19/07/19
FALLS OF RAUROS
Patterns In Mythology - Album Cover

19/07/19
CANCER
Ballcutter

19/07/19
SCOTT STAPP
The Space Between the Shadows

19/07/19
CULT OF EXTINCTION
Ritual in the Absolute Absence of Light

19/07/19
WORMED
Metaportal

19/07/19
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19/07/19
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Sudden Sky

19/07/19
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21/07/19
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Sacrilegious

26/07/19
SOUNDGARDEN
Live from the Artists Den

CONCERTI

18/07/19
KING CRIMSON
ARENA SANTA GIULIANA - PERUGIA

18/07/19
NICK MASON
PIAZZA DELLA LOGGIA - BRESCIA

18/07/19
ROCK INN SOMMA (day 1)
SOMMA LOMBARDO (VA)

18/07/19
YAWNING MAN + HERBA MATE
SIDRO CLUB - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

19/07/19
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA

19/07/19
ROCK INN SOMMA (day 2)
SOMMA LOMBARDO (VA)

19/07/19
HELLUCINATION + GUESTS
HILL METAL FEST - MOTTOLA (TA)

19/07/19
YAWNING MAN + ELEPHARMERS + COSMIC SKYLARK
SET TO SUN FESTIVAL c/o TORRE DI BARI' - BARI SARDO (NU)

20/07/19
THE DARKNESS + NOISE POLLUTION + HANGARVAIN
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

20/07/19
MILANO DEATH RALLY (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
LACUNA COIL: annunciato il nuovo batterista
17/07/2019 - 14:27 (339 letture)

tino
Mercoledì 17 Luglio 2019, 20.51.12
2
veramente...tra l'altro è italiano quindi è facile che l'altro (bravissimo) non si sia comunque mai integrato del tutto. Comunque è giovanissimo quindi se lo merita
Diego
Mercoledì 17 Luglio 2019, 17.03.24
1
Galeotto fu il tour insieme 😬
RECENSIONI
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LACUNA COIL + FOREVER STILL + GENUS ORDINIS DEI
Palatenda, Pordenone, 26/11/2016
26/11/2014
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LACUNA COIL + MOTIONLESS IN WHITE + DEVILMENT
New Age Club, Roncade (TV), 21/11/2014
12/07/2014
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LACUNA COIL
Tra musica, bus, arancini e pignolata
26/06/2014
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LACUNA COIL + THE LAST FIGHT + NIGGARADIO
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13/02/07
Intervista
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Parla Andrea
10/04/2004
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Motion, Zingonia, 27/03/2004
28/12/2002
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Parla Cristina Scabbia
 
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