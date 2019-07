THE DARK ELEMENT: in uscita il nuovo album a novembre

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 Che tra l'altro DPP lo trovo anche ottimo....cmq Liimatainen scrive sempre ottimi brani (basta ascoltare i Cain's Offering). Restiamo ottimisti 3 più che altro a me aveva estremamente infastidito il fatto che stessero suonando esattamente come suonavano i NW in DPP. Anche perché abbiamo a che fare con gente di un certo spessore, quindi che potrebbe fare qualche cosa di interessante. Però la penso come te: non credo proprio che stravolgeranno quanto fatto con il debut e, pertanto, temo proprio che suoneranno ancora come i NW. progster78: verissimopiù che altro a me aveva estremamente infastidito il fatto che stessero suonando esattamente come suonavano i NW in DPP. Anche perché abbiamo a che fare con gente di un certo spessore, quindi che potrebbe fare qualche cosa di interessante. Però la penso come te: non credo proprio che stravolgeranno quanto fatto con il debut e, pertanto, temo proprio che suoneranno ancora come i NW. 2 Beta,sicuramente la musica assomigliera' a quello precedente(carino e molto catchy), e' difficile che queste band stravolgano il proprio sound. 1 La copertina assomiglia a Heart full of Fire dei Brother Firetribe. Vediamo a cosa assomiglierà la musica XD Ok, la pianto.