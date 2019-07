QUIET RIOT: tutto sul nuovo ''Hollywood Cowboys''

17/07/2019 - 15:04 (136 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 2 Di Quiet riot qui è rimasto ben poco, un fumetto, come la cover. Ma nonostante ciò mi pare che hanno diritto di esistere, suonano bene e il cantante dalla faccia pulita ricalca la voce di dubrow. D'altronde cosa aspettarsi, se non in buoni album a venire. 1 Band storica...ma molto altalenante...sto cantante...non riesco a vederlo con loro!...era piu’ dignitoso a mio parere fare una Reunion can paul shortino...sarebbe stata anche una cosapiu’ Sensata sia a livello storico musicale e commerciale!....come se i Led Zeppelin si riunissero con un altro cantante....non funziona proprio ...tipo cose ala queen con Paul Rodgers o il novellino che hanno adesso...almeno shortino e’ un cantante in linea in tutto e per tutto con il loro stile....anche per questioni storiche professionali oltre che eta’ anagrafica!