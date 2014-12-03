WORMED: tutto il nuovo EP in streaming

19/07/19
FALLS OF RAUROS
Patterns In Mythology - Album Cover
19/07/19
CANCER
Ballcutter
19/07/19
SCOTT STAPP
The Space Between the Shadows
19/07/19
CULT OF EXTINCTION
Ritual in the Absolute Absence of Light
19/07/19
WORMED
Metaportal
19/07/19
SABATON
The Great War
19/07/19
CROWN THE EMPIRE
Sudden Sky
19/07/19
LINGUA IGNOTA
Caligula
21/07/19
SHARKS IN YOUR MOUTH
Sacrilegious
26/07/19
SOUNDGARDEN
Live from the Artists Den
18/07/19
KING CRIMSON
ARENA SANTA GIULIANA - PERUGIA
18/07/19
NICK MASON
PIAZZA DELLA LOGGIA - BRESCIA
18/07/19
ROCK INN SOMMA (day 1)
SOMMA LOMBARDO (VA)
18/07/19
YAWNING MAN + HERBA MATE
SIDRO CLUB - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
19/07/19
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA
19/07/19
ROCK INN SOMMA (day 2)
SOMMA LOMBARDO (VA)
19/07/19
HELLUCINATION + GUESTS
HILL METAL FEST - MOTTOLA (TA)
19/07/19
YAWNING MAN + ELEPHARMERS + COSMIC SKYLARK
SET TO SUN FESTIVAL c/o TORRE DI BARI' - BARI SARDO (NU)
20/07/19
THE DARKNESS + NOISE POLLUTION + HANGARVAIN
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
20/07/19
MILANO DEATH RALLY (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)