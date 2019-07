Operazione abbastanza inutile, se non per le versioni acustiche che in genere gli riescono bene. Inutile perché disco amato e conosciutissimo da fan e critica, facilmente reperibile; già dieci anni fa aveva una produzione eccellente, e tutt'ora a livello di produzione rimane il migliore, a livello di contenuto gli preferisco nettamente il predecessore ed i successivi, ma so di essere contro corrente . Un remissaggio ed una rimasterizzazione non so a cosa servano se non per dare una giustificazione ipotetica per ricomprare un disco che si ha già.