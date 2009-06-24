LAMB OF GOD: Chris Adler non è più nel gruppo

21/07/19
SHARKS IN YOUR MOUTH
Sacrilegious
26/07/19
BLACK RAINBOWS
Stellar Prophecy (reissue)
26/07/19
IAN GILLAN
Contractual Obligation
26/07/19
BLACK RAINBOWS
Hawkdope (reissue)
26/07/19
HATRIOT
From Days Unto Darkness
26/07/19
SINHERESY
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26/07/19
THE TRIGGER
The Time Of Miracles
26/07/19
AS I MAY
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26/07/19
SOUNDGARDEN
Live from the Artists Den
26/07/19
THY ART IS MURDER
Human Target
20/07/19
THE DARKNESS + NOISE POLLUTION + HANGARVAIN
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
20/07/19
MILANO DEATH RALLY (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
20/07/19
IN THE WOODS... + MESSA + BLACK OATH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/07/19
DESTRAGE
ROCK IN PARK - CEREA (VR)
20/07/19
GRAVE DIGGER + GUESTS
AMBRIA METAL FESTIVAL - AMBRIA DI ZOGNO (BG)
20/07/19
NODE
GRAVE PARTY - GAGGIANO (MI)
20/07/19
ROCK INN SOMMA (day 3)
SOMMA LOMBARDO (VA)
20/07/19
GRAVE PARTY (day 1)
AREA FESTE - GAGGIANO (MI)
20/07/19
YAWNING MAN + COSMIC SKYLARK + AHEAD/ASTERN
CUEVA ROCK LIVE - QUARTUCCIU (CA)
21/07/19
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)