      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Chris Adler
Clicca per ingrandire
Il suo sostituto
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/07/19
SHARKS IN YOUR MOUTH
Sacrilegious

26/07/19
BLACK RAINBOWS
Stellar Prophecy (reissue)

26/07/19
IAN GILLAN
Contractual Obligation

26/07/19
BLACK RAINBOWS
Hawkdope (reissue)

26/07/19
HATRIOT
From Days Unto Darkness

26/07/19
SINHERESY
Out of Connection

26/07/19
THE TRIGGER
The Time Of Miracles

26/07/19
AS I MAY
My Own Creations

26/07/19
SOUNDGARDEN
Live from the Artists Den

26/07/19
THY ART IS MURDER
Human Target

CONCERTI

20/07/19
THE DARKNESS + NOISE POLLUTION + HANGARVAIN
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

20/07/19
MILANO DEATH RALLY (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

20/07/19
IN THE WOODS... + MESSA + BLACK OATH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/07/19
DESTRAGE
ROCK IN PARK - CEREA (VR)

20/07/19
GRAVE DIGGER + GUESTS
AMBRIA METAL FESTIVAL - AMBRIA DI ZOGNO (BG)

20/07/19
NODE
GRAVE PARTY - GAGGIANO (MI)

20/07/19
ROCK INN SOMMA (day 3)
SOMMA LOMBARDO (VA)

20/07/19
GRAVE PARTY (day 1)
AREA FESTE - GAGGIANO (MI)

20/07/19
YAWNING MAN + COSMIC SKYLARK + AHEAD/ASTERN
CUEVA ROCK LIVE - QUARTUCCIU (CA)

21/07/19
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
LAMB OF GOD: Chris Adler non è più nel gruppo
20/07/2019 - 10:44 (151 letture)

Graziano
Sabato 20 Luglio 2019, 13.40.41
4
A questo punto che Dave lo richiami nei Megadeth a ricomporre il dream team!!
Matocc
Sabato 20 Luglio 2019, 11.13.33
3
Ma no caxxo! Uno dei miei batteristi preferiti! Porc@ ₩¥&*%=÷$#
tino
Sabato 20 Luglio 2019, 11.11.21
2
Andrà nei metallica
IlSeraf
Sabato 20 Luglio 2019, 11.01.18
1
Grande peccato, è un batterista di indubbie qualità. Chissà quale sarà il perché di questa decisione...
RECENSIONI
86
75
85
88
88
85
80
ARTICOLI
25/11/2018
Live Report
SLAYER + LAMB OF GOD + ANTHRAX + OBITUARY
Mediolanum Forum, Assago (MI), 20/11/2018
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
30/06/2009
Live Report
METALLICA + LAMB OF GOD + MASTODON
Palalottomatica, Roma, 24/06/2009
 
ALTRE NOTIZIE
20/07/2019 - 10:44
LAMB OF GOD: Chris Adler non è più nel gruppo
23/04/2019 - 14:06
LAMB OF GOD: al lavoro sull'ottavo album
23/03/2018 - 14:20
LAMB OF GOD: a maggio un disco di cover a nome Burn The Priest
18/07/2017 - 11:51
METALLIZED: questa settimana playlist su Lamb of God, Wolfmother e molto altro!
19/11/2016 - 18:19
LAMB OF GOD: disponibile il brano 'Culling'
16/11/2016 - 11:14
LAMB OF GOD: breve anteprima del brano 'Culling'
21/10/2016 - 01:12
LAMB OF GOD: ascolta 'The Duke'
19/10/2016 - 11:10
LAMB OF GOD: a dicembre un nuovo EP
11/08/2016 - 18:08
LAMB OF GOD: ecco il video di 'Embers'
23/12/2015 - 10:19
WACKEN OPEN AIR: aggiunti i Symphony X, i Lamb Of God e altri due gruppi
ULTIME NOTIZIE
20/07/2019 - 11:00
M.O.D.: suoneranno in Italia a novembre
20/07/2019 - 10:08
MGLA: a settembre in Italia per due date
20/07/2019 - 09:41
GODSMACK: il videoclip di ''Under Your Scars''
20/07/2019 - 09:27
LACUNA COIL: l'artwork di ''Black Anima''
19/07/2019 - 20:36
SLIPKNOT: ecco le città del tour previsto per il 2020
19/07/2019 - 20:26
SONATA ARCTICA: svelata la tracklist del prossimo album
19/07/2019 - 20:19
SONS OF APOLLO: disponibile un estratto dal prossimo CD/DVD
19/07/2019 - 20:08
IMPLORE: nuovo album a settembre, ospite Tomas Lindberg degli At The Gates
19/07/2019 - 19:17
TETRAGRAMMACIDE: online un brano dal nuovo album
19/07/2019 - 16:34
DESTRUCTION: il video della nuova ''Betrayal''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     