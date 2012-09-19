SABATON: presentato il lyric video di ''82nd All The Way''

21/07/19
SHARKS IN YOUR MOUTH
Sacrilegious
26/07/19
THE TRIGGER
The Time Of Miracles
26/07/19
LORDI
Recordead Live - Sextourcism In Z7
26/07/19
BLACK RAINBOWS
Stellar Prophecy (reissue)
26/07/19
BLACK RAINBOWS
Hawkdope (reissue)
26/07/19
FAITHSEDGE
Bleed for Passion
26/07/19
SOUNDGARDEN
Live from the Artists Den
26/07/19
SINHERESY
Out of Connection
26/07/19
AS I MAY
My Own Creations
26/07/19
WORMWOOD
Nattarvet
21/07/19
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
21/07/19
MILANO DEATH RALLY (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
21/07/19
DESTRAGE
CFHC FEST - CASTELFIDARDO (AN)
21/07/19
ROCK INN SOMMA (day 4)
SOMMA LOMBARDO (VA)
21/07/19
GRAVE PARTY (day 2)
AREA FESTE - GAGGIANO (MI)
21/07/19
METALLO VILLANO OPEN AIR
VILLA DURAZZO BOMBRINI - GENOVA
21/07/19
YAWNING MAN + HOLDING PATTERNS + THE TURIN HORSE + DIVULGAZIONE + MAY I REFUSE + FRANCESCO PERISSI XO + UMANZUKI
SANTA VALVOLA FEST c/o ORTO SONORO - PRATO (PO)
23/07/19
PERIGEO
PIAZZA SS. ANNUNZIATA - FIRENZE
25/07/19
COVEN + DEMON HEAD
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
25/07/19
THERAPY?
CURTAROCK FESTIVAL - CURTAROLO (PD)