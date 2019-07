SLIPKNOT: il videoclip di ''Solway Firth''

22/07/2019 - 15:15 (244 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 5 Insipido e troppo lungo... non mi convince per niente 4 beh per essere la traccia che chiude il disco niente male... 3 Comunque anche Unsainted non è male 2 Alla faccia della ballad tanto vociferata 1 Mi sa che se il livello dei pezzi è questo è venuto fuori un bel dischetto!!