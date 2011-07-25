BULLET FOR MY VALENTINE: il video di ''Piece of Me''

26/07/19
OH HIROSHIMA
Oscillation
26/07/19
SINHERESY
Out of Connection
26/07/19
AS I MAY
My Own Creations
26/07/19
LORDI
Recordead Live - Sextourcism In Z7
26/07/19
SOUNDGARDEN
Live from the Artists Den
26/07/19
THY ART IS MURDER
Human Target
26/07/19
HATRIOT
From Days Unto Darkness
26/07/19
IAN GILLAN
Contractual Obligation
26/07/19
LACRIMAS PROFUNDERE
Bleeding The Stars
26/07/19
BLACK RAINBOWS
Stellar Prophecy (reissue)
23/07/19
PERIGEO
PIAZZA SS. ANNUNZIATA - FIRENZE
25/07/19
COVEN + DEMON HEAD
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
25/07/19
THERAPY?
CURTAROCK FESTIVAL - CURTAROLO (PD)
26/07/19
COVEN + DEMON HEAD + GUESTS
TEATRO LO SPAZIO - ROMA
26/07/19
SOILWORK
ROCK CLUB - PINARELLA DI CERVIA
26/07/19
WEEDEATER
FREAKOUT - BOLOGNA
27/07/19
MARDUK + GUEST
ROCK AND BOL - BOLOTANA (NU)
27/07/19
OBSCURA DOOM FEST
MU CLUB - PARMA
27/07/19
SOILWORK
LEGEND CLUB - MILANO
27/07/19
WEEDEATER
CRYSTAL MOUNTAIN FEST - MOSO IN PASSIRIA (BZ)