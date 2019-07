DREAM THEATER: in Europa a inizio 2020 con tutto ''Scenes from a Memory''

24/07/2019 - 11:00 (817 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 4 )) guardare setlist.fm prima di comprare i biglietti)) 3 Stavolta non credo sia una bufala..... 2 La brie con quei ridicoli pantaloni in pelle sembra in minigonna e calze nere, una specie di drag queen alla conchita wurst...marò quant'è brutto 1 Ma sta volta sul serio? ahah