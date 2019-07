ENTOMBED A.D.: il video del secondo singolo ''Elimination''

26/07/2019 - 15:06 (103 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 7 Beh la forma fisica e' tutta da dimostrare e splendido spero sia una battuta...se poi e' veramente crudista astemio mi dispiace per lui 6 Petrov e' sempre numero uno..ottimo lavoro anche con i Firespawn! Pezzo che mi piace👍 5 Grandi! LG sempre numero uno, yeah! 4 Vabbeh, ma è tutta scena! Alla fine il livello del bicchiere di birra resta sempre lo stesso! In realtà LG è astemio e vegano crudista convinto! E la sua smagliante forma fisica da splendido 47enne lo dimostra! 3 pezzo figo...si di mestiere ma fatto bene,bel suono.avrei preso il cd in ogni caso,ma ora ,devo dire,la curiosità aumenta...LG il numero 1 2 Bel pezzo, video figo e LG “vecchia spugna” Petrov sempre un grande!!!!! 1 Pezzo di mestiere ma comunque ottimo, video grandioso e divertente con petrov simpaticissimo gigione.