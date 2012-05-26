H.E.A.T: disponibile un altro estratto dal prossimo DVD

26/07/19
THE TRIGGER
The Time Of Miracles
26/07/19
SOUNDGARDEN
Live from the Artists Den
26/07/19
SINHERESY
Out of Connection
26/07/19
HATRIOT
From Days Unto Darkness
26/07/19
WORMWOOD
Nattarvet
26/07/19
BLACK RAINBOWS
Stellar Prophecy (reissue)
26/07/19
BLACK RAINBOWS
Hawkdope (reissue)
26/07/19
OH HIROSHIMA
Oscillation
26/07/19
IAN GILLAN
Contractual Obligation
26/07/19
AS I MAY
My Own Creations
26/07/19
COVEN + DEMON HEAD + GUESTS
TEATRO LO SPAZIO - ROMA
26/07/19
SOILWORK
ROCK CLUB - PINARELLA DI CERVIA
26/07/19
WEEDEATER
FREAKOUT - BOLOGNA
27/07/19
MARDUK + GUEST
ROCK AND BOL - BOLOTANA (NU)
27/07/19
OBSCURA DOOM FEST
MU CLUB - PARMA
27/07/19
SOILWORK
LEGEND CLUB - MILANO
27/07/19
WEEDEATER
CRYSTAL MOUNTAIN FEST - MOSO IN PASSIRIA (BZ)
27/07/19
CEMETERY GATEZ FEST
ARENA BCC - FANO (PU)
28/07/19
NANOWAR OF STEEL + GUESTS
MORANO IN ROCK - MORANO CALABRO (CS)
31/07/19
MADBALL - ANNULLATO!
CUEVA ROCK - CAGLIARI