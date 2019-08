MERCYFUL FATE: si riuniscono per un tour europeo nel 2020

01/08/2019



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 14 Il mondo delle band per me è un vero mistero. Ma, ricordo male o i M.F. si sciolsero per causa di scazzi fra King D. e Hank Shermann, che voleva un sound più trendy e commerciale? Difatti i primi King Diamond erano 3/5 dei M.F.: manancando appunto Shermann e Ruzz il batterista. Decenni dopo si sono formati i "Denner/Shermann" con EP e full-lenght. Ora Denner è da solo con i "Denner's Inferno" dove Bjarne T. Holme, ex Mercyful Fate, è alla batteria. Ora si riformano i M.F. con 2/5 originali cioè Shermann e King D. e anche qui Bjarne T. Holme suona la batteria. Mmmmh....sto batterista che mette i piedi in due scarpe diverse contemporaneamente...da un lato nei Denner Inferno e dall'altro nei M.F....mah Insomma Denner - Shermann e King D. insieme proprio non ci riescono a stare più. Una mezza bella notizia (e un gran casino di bands/progetti fra King Diamond band, M.F., Denner/Shermann e Denner's Inferno). 13 Reunion dell'anno!! E poi pezzi nuovi dal vivo !! S....vengo!!! Da rivedere assolutamente!! 12 solo copenhell per ora 11 Si sa già qualche data di dove suoneranno? 10 Spero veramente che vengano in Italia, ormai il Re manca da più di 10 anni. 9 notizione! li vidi l'ultima volta al gods of metal millenni fa. La scaletta qui si prospetta spettacolare! 8 Certo una reunion diciamo parziale ma essendo i mercyful fate una tra le mie band preferite di sempre, ci si può accontentare 😉😄 sicuramente il materiale dei primi due album, più ep e alcune song qui e là post reunion dovrebbe essere una prelibatezza sonora non da poco... 🤘 7 Mitici! L'ho visti solo nell'84 a Roma. Speriamo una data italiana 6 @tino: Sì, dovrebbero suonare solo pezzi dall'EP e dai primi due album + degli inediti su quella "scia". Così ha detto lo zio King! Vedremo.. 5 Da superfan dei danesi penso che questa reunion con i soli shermann diamond sia interessante solo per spararsi dal vivo una serie di pezzi storici e spero che comunque il gruppo abbia il sangue freddo necessario per decidere di fermarsi ai primi due lavori più l’ep trascurando i pur buoni lavori post reunion di vent’anni fa. La scelta di non includere michael denner è sicuramente dettata da motivi personali visto che è ancora in attività con risultati ininfluenti, ma visto la pompa magna mi sembra un’occasione mancata. Mike wead è un chitarrista pauroso, vederlo dal vivo nel nuovo dvd di king diamond è qualcosa di incredibile nonostante di fianco abbia un certo andy…e quindi non penso che dal punto di vista tecnico ci siano grandi scossoni (tra l’altro era già nel gruppo vent’anni fa), ma vedere il trio delle meraviglie finalmente riunito come ai tempi di in the shadows sarebbe stato bellissimo. Comunque spero che abbiano la decenza di farsi da vedere da queste parti, anzi consiglio vivamente agli organizzatori del rock the castle di villafranca di darsi una mossa ad accaparrarseli 4 Sarebbe la realizzazione di un sogno assistervi. Anche se in effetti è una reunion monca come giustamente detto da Lizard. 3 adesso la metto nell'angolo felice del forum. gaudio immenso. 2 Non ho ancora capito se ci furono degli "scazzi" con gli altri due al comando.. Timi dovrebbe essersi ritirato, invece. Denner ora ha i suoi Denner's Inferno!Non ho ancora capito se ci furono degli "scazzi" con gli altri due al comando.. Timi dovrebbe essersi ritirato, invece. 1 Meraviglia.... peccato per Michael Denner e Timi Hansen... senza di loro sa poco di Reunion...