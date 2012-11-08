YEAR OF THE GOAT: il video promozionale di ''Superbia''

07/08/19
HEART OF A COWARD
The Disconnect
09/08/19
PHOBIA
Generation Coward
09/08/19
SPREAD EAGLE
Subway To The Stars
09/08/19
ROXY BLUE
Roxy Blue
09/08/19
SLIPKNOT
We Are Not Your Kind
09/08/19
FILTER
Title of Record - 20th Anniversary Expanded Edition
09/08/19
SUICIDAL ANGELS
Years Of Aggression
09/08/19
PATHOLOGY
Reborn To Kill
09/08/19
LORD GORE
Scalpels For Blind Surgeons
09/08/19
UNRULY CHILD
Big Blue World
04/08/19
PADOVA METAL FEST (day 3)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
04/08/19
SUMMER METAL (day 3)
LONCA DI CODROIPO (UD)
04/08/19
METAL FOR EMERGENCY
FILAGO - BERGAMO
04/08/19
CRYSTAL LAKE + GUEST TBA
ARGO16 - MARGHERA (VE)
04/08/19
THE OBSESSED + GUESTS
EAST EDGE FEST - MOSTOVNA (SLOVENIA)
06/08/19
QUEENSRYCHE + FIREWIND + MIRRORPLAIN
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
06/08/19
ALESTORM + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
09/08/19
BLACK MOUNTAIN
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
10/08/19
WE ARE DEATHCORE FEST
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
11/08/19
SICK OF IT ALL
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)