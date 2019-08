ACID REIGN: il video del primo inedito ''The New Low''

Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 5 Li adoravo trent'anni fa e questo pezzo mi piace, c'è un po' di techno thrash, un po' di punk pop (offsprings), un po' di anthrax, sono maturati bene. La copertina secondo me non è affatto male, ricorda certi lavori anni 80 tipo repka, i video per me non sono mai inutil, questo è minimale ma è sempre meglio di un liric fatto al pc 4 il video in un gruppo stilisticamente come questo non serve a meno che non debba descrivere situazioni di critica sociale o cose simili e questo dipende tutto dal testo. Altrimenti un video pe un gruppo senza fronzoli ha poco valore perché tanto farebbe solo vedere il gruppo che suona e si sbatte. Esempi? Il video di awakening dei sacred reich è anonimo a livelli altissimi, non serviva bastava un lyric videos e stop. Mentre invece il video della traccia seguente manifest reality e veramente un video particolare che può piacere o no ma ha un suo significato ben preciso ricollegabile sicuramente al testo. Questo per dire che per me è inutile giudicare un video di un gruppo tipo questo se non in alcuni casi specifici, conta il pezzo che per me è un buon pezzo senza infamia ne lode ma ormai suonano tutti cosi e c'è un sovraccarico di gruppi clone quindi non mi metto le mani tra i capelli e ascolto volentieri anche pezzi come questo. Attendo il disco completo. 3 La song di per sé non è neanche male, anzi a me non dispiace affatto. Certo, definirla solo come thrash tout court è un po' eccessivo. Ma gli acid reign sono stati sempre un po' a parte. È solo la prima anticipazione, vediamo se mettono a disposizione qualcosa altro. Come già avevo menzionato nella prima new riguardante questa band, la cover dell album è alquanto discutibile. Il video trova il tempo che trova. Nel senso che non è fondamentale ai fini della riuscita della song. Il video può non piacere, ci mancherebbe, ma nel mio piccolo ho visto molti video peggio di questo. Imho 2 Pezzo abbastanza anonimo, non mi dice niente, sa di già sentito altre mille volte da altre mille bands, onestamente mi aspettavo di più: il bassista con il look identico a Shavo Odadjian non si può proprio vedere, e la copertina entra di diritto nella top 10 delle più oscene in assoluto della storia della musica. 1 vedi alla voce Xentrix...passare oltre e di corsa! Ma mi chiedo perche??? VIdeo ridicolo registrato con un budget da 90 Euro anzi Sterline...