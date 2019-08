SLIPKNOT: la nuova ''Birth of the Cruel''

05/08/2019 - 18:32 (200 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 3 sì canzone strana, la n. 3 nella tracklist, forse me la sarei aspettata più in là... però non sembra male... 2 Molto "malsana", devo digerirla ma non è male 1 Mi ricorda un prostetichs e una purity,fusa a qualcosa di Vol.3,molto contento dell'uso fatto dei samples di Craig