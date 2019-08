TOOL: ecco la titletrack di ''Fear Inoculum''

Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 16 Bella è bella, e questo è indiscutibile, ma mi sembra che manchi la sorpresa, la novità che ti fa saltare sulla sedia; tanto manierismo e troppi rimandi a quanto già fatto. Ad un certo punto, per come evolve la canzone, mi sarei aspettato che so, una cascata di synth o il cupo suono di un organo ad amalgamare i soliti strumenti, ed invece nulla di tutto ciò, avanti savoia secondo tradizione. Peccato, anche se certamente un veloce ascolto, e per giunta via web, non basta; giudizio quindi rimandato a Settembre, che fa molto di vecchia scuola. 15 ...con un inizio molto alla "Echoes" con quella nota solitaria ripetuta. 14 ... nella prima parte ha degli echi di "passenger", poi dal quinto minuto si svaria (un paio di altri minuti) per poi inziare un duello fra chitarra e batteria con finale serratissimo... non male al primo ascolto 13 Per ora lo puoi trovare anche sull'Amazon tedesco e sull'EMP italiano. Però, escluse spese di dogana USA, ti costa almeno il doppio! @StevaBeltra: Difatti ho scritto "tra cui"..Per ora lo puoi trovare anche sull'Amazon tedesco e sull'EMP italiano. Però, escluse spese di dogana USA, ti costa almeno il doppio! 12 Comunque io l'ho ordinato da un negozio qua in Italia che mi ha dato la conferma che sarà distribuito ufficialmente anche qui in ed. Deluxe senza farselo arrivare dall'America! 11 Un brano che mi ricorda le atmosfere di 10,000 Days, col suo incedere psichedelico. Un pezzo che trovo splendido e trascinante. Se queste sono le premesse sarà l’ennesimo capolavoro. Una delle più grandi band di sempre. 10 pensate anche voi che con questo disco spariranno i tool? 9 Sarà che non mi hanno mai fatto impazzire, specialmente nei primi due album, ma li trovo sempre un po' inconcludenti. Ottime idee ma troooooppo tirate per le lunghe, e composizioni che tante volte non arrivano mai ad esplodere. Comunque ad ogni release aggiungono tasselli alla loro proposta, incontrando un po' meglio i miei gusti. E' strano come invece gruppi che sono chiaramente Tool-derivativi mi piacciano molto (Soen, Wheel) come anche il progetto APC... 8 Bello questo mood alla Dead can dance. Ottimo pezzo. 7 Anzi, ho cambiato idea.. Preorder della versione deluxe in audio cd fatto. Si tratterà sicuramente dell'ultimo album della mia band preferita, direi che ci sta tutto. 6 Un viaggio dove si perde la dimensione del tempo e dello spazio 5 sentita 6 volte ..direi che è un pezzo stupendo 4 Morbosamente affascinante. 3 Col cavolo che aspetto dai 18 ai 32 giorni lavorativi per avere la futuristica edizione deluxe ! Il 30 Agosto questo ennesimo capolavoro dovrà essere nelle miei mani ! 2 Ascoltato più di una volta.....devo dirlo? Stanno andando oltre i Confini della musica.....agli altri confido che la musica e composta di 7 note!!! 1 Mah, 13 anni da 10.000 Days e se ne escono con una canzone che pare tratta direttamente da Lateralus: stesse sonorità, stesse strutture, stessi ritmi. "Certo sono sempre i Tool" si dirà, ma il concetto che voglio esprimere è che se fai tre album in quasi due decenni (Lateralus è del 2001), con tutto questo hype montato ad arte, ci si aspetta qualcosa di nuovo e non la stessa minestra. Spero di essere smentito dal resto dell'album, ovviamente le impressioni dopo una sola canzone possono lasciare il tempo che trovano.