TARJA: disponibile un estratto dal prossimo album

09/08/19
SOLEIL MOON
Warrior
09/08/19
ROXY BLUE
Roxy Blue
09/08/19
SLIPKNOT
We Are Not Your Kind
09/08/19
LORD GORE
Scalpels For Blind Surgeons
09/08/19
PHOBIA
Generation Coward
09/08/19
THE CONTORSIONIST
Our Bones
09/08/19
SUICIDAL ANGELS
Years Of Aggression
09/08/19
PATHOLOGY
Reborn To Kill
09/08/19
FILTER
Title of Record - 20th Anniversary Expanded Edition
09/08/19
SPREAD EAGLE
Subway To The Stars
09/08/19
BLACK MOUNTAIN
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
10/08/19
WE ARE DEATHCORE FEST
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
10/08/19
DEEP VALLEY BLUES + GUESTS
PIAZZA FONTANELLA - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
11/08/19
SICK OF IT ALL
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
11/08/19
SANGU + GUESTS
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)
12/08/19
NOFX + SICK OF IT ALL + FRANK TURNER
BAY FEST - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
12/08/19
EYEHATEGOD
SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA (CN)
12/08/19
EYES SET TO KILL + GUEST TBA
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
13/08/19
NAPALM DEATH
CUEVAROCK - CAGLIARI
13/08/19
EYEHATEGOD
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)