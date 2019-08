DESTRUCTION: il visualizer di ''Inspired by Death''

4 Pure thrash 100%. Pezzo tritaossa. 3 Cavolo che bello..😀 2 Gran pezzo di una band un po' troppo bistrattata in passato. Ma con il nuovo album sono convinto si prenderanno delle belle rivincite!! Niente maschere ne' tutine...questo e' il vero metal ignorante da sostenere!! 1 Song veramente valida, più speed metal che thrash, tipicamente old school come impostazione. Produzione ovviamente aggiornata ma fortunatamente non troppo plastica. Cmq questa song mi piace forse perchè ha una impostazione tipicamente eighties. Bello il main riff e anche schimer ha una buona voce. Bello il solo. 🤘Imho