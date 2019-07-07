HAMMERSCHMITT: online il video di ''Say My Name''

16/08/19
DEVOURMENT
Obscene Majesty
16/08/19
1349
Through Eyes of Stone
16/08/19
DIOCLETIAN
Amongst The Flames Of A Burning God
16/08/19
ANTICOSM
The Call of the Void
16/08/19
KILLSWITCH ENGAGE
Atonement
16/08/19
EQUILIBRIUM
Renegades
16/08/19
TWILIGHT FORCE
Dawn Of The Dragonstar
16/08/19
FUNERAL ORATION
Eliphas Love
16/08/19
HAMMERFALL
Dominion
20/08/19
NOX ARCANA
The Haunted Symphony
11/08/19
SICK OF IT ALL
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
11/08/19
SANGU + GUESTS
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)
12/08/19
NOFX + SICK OF IT ALL + FRANK TURNER
BAY FEST - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
12/08/19
EYEHATEGOD
SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA (CN)
12/08/19
EYES SET TO KILL + GUEST TBA
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
13/08/19
NAPALM DEATH
CUEVAROCK - CAGLIARI
13/08/19
EYEHATEGOD
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
13/08/19
FUROR GALLICO + GUESTS
ROCK METAL FEST - PULSANO (TA)
14/08/19
EYEHATEGOD
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
14/08/19
NAPALM DEATH + BULLDOZER + EXTREMA
FESTA DI RADIO ONDA D’URTO - BRESCIA