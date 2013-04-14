EREB ALTOR: ascolta ''Queen Of All Seas''

16/08/19
FUNERAL ORATION
Eliphas Love
16/08/19
EQUILIBRIUM
Renegades
16/08/19
TWILIGHT FORCE
Dawn Of The Dragonstar
16/08/19
DEVOURMENT
Obscene Majesty
16/08/19
1349
Through Eyes of Stone
16/08/19
DIOCLETIAN
Amongst The Flames Of A Burning God
16/08/19
KILLSWITCH ENGAGE
Atonement
16/08/19
HAMMERFALL
Dominion
16/08/19
ANTICOSM
The Call of the Void
20/08/19
SORCERY
Necessary Excess of Violence
13/08/19
NAPALM DEATH
CUEVAROCK - CAGLIARI
13/08/19
EYEHATEGOD
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
13/08/19
FUROR GALLICO + GUESTS
ROCK METAL FEST - PULSANO (TA)
14/08/19
EYEHATEGOD
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
14/08/19
NAPALM DEATH + BULLDOZER + EXTREMA
FESTA DI RADIO ONDA D’URTO - BRESCIA
14/08/19
PINO SCOTTO + TREVOR (SADIST) + GUESTS
AREA EXPO - ROSSIGLIONE (GE)
15/08/19
THE OFFSPRING + IGNITE
STADIO COMUNALE G. TENGHII, LIGNANO SABBIADORO (UD)
15/08/19
MIDNIGHT + BLACK GREMLIN + GUESTS
JOKER CENTER - PARMA
15/08/19
THE OFFSPRING + DEAD KENNEDYS + IGNITE
BEACH ARENA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
16/08/19
AGNOSTIC FRONT
SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)