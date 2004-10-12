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15/08/19
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SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)

16/08/19
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17/08/19
AGGLUTINATION
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20/08/19
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
FESTA RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA

21/08/19
FOR THE FALLEN DREAMS + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

22/08/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
HELLOWEEN: presentato il trailer del DVD ''United Alive''
14/08/2019 - 11:05 (328 letture)

d.r.i.
Mercoledì 14 Agosto 2019, 19.45.16
10
Preordinato giorni fa
Tbone
Mercoledì 14 Agosto 2019, 16.28.20
9
Mi sto ancora mangiando le mani per non esserci andato, che pirlaaaaa!!!!!
melkor
Mercoledì 14 Agosto 2019, 16.04.11
8
mamma mia .... pelle d'oca !
ObscureSolstice
Mercoledì 14 Agosto 2019, 15.30.04
7
Mai nella vita dirò tanta roba, ma avró modo di riesserci di nuovo e fare il bis
Christian death rivinusaS
Mercoledì 14 Agosto 2019, 15.20.34
6
Epici non vedo l’ora di avere il malloppo musicale
fasanez
Mercoledì 14 Agosto 2019, 14.25.17
5
Mi associo ai 4 commenti sotto. Felice di aver fatto "il mio dovere di presenza" in questa reunion.... )) l'attesa cresce
Joey
Mercoledì 14 Agosto 2019, 12.46.41
4
Tanta ma tanta roba
progster78
Mercoledì 14 Agosto 2019, 12.26.06
3
Pura goduria......anche se manca Ingo sempre vivo nel mio cuore.
Angus71
Mercoledì 14 Agosto 2019, 12.10.04
2
Spettacolo!
lisablack
Mercoledì 14 Agosto 2019, 11.26.09
1
Grandissimi..che brani da sogno👍
RECENSIONI
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