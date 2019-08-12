MORTIFERUM: presentato un nuovo brano

16/08/19
DEVOURMENT
Obscene Majesty
16/08/19
EQUILIBRIUM
Renegades
16/08/19
KILLSWITCH ENGAGE
Atonement
16/08/19
1349
Through Eyes of Stone
16/08/19
DIOCLETIAN
Amongst The Flames Of A Burning God
16/08/19
TWILIGHT FORCE
Dawn Of The Dragonstar
16/08/19
ANTICOSM
The Call of the Void
16/08/19
HAMMERFALL
Dominion
16/08/19
FUNERAL ORATION
Eliphas Love
20/08/19
SORCERY
Necessary Excess of Violence
15/08/19
THE OFFSPRING + IGNITE
STADIO COMUNALE G. TENGHII, LIGNANO SABBIADORO (UD)
15/08/19
MIDNIGHT + BLACK GREMLIN + GUESTS
JOKER CENTER - PARMA
15/08/19
THE OFFSPRING + DEAD KENNEDYS + IGNITE
BEACH ARENA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
16/08/19
AGNOSTIC FRONT
SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
16/08/19
MILL OF STONE + GUESTS
CASTALDI FESTIVAL - LOCALITA' PIAN DEI CASTALDI (BL)
17/08/19
AGNOSTIC FRONT
PETER PAN - BELLINZONA
17/08/19
AGGLUTINATION
CHIAROMONTE (PZ)
20/08/19
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
FESTA RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA
21/08/19
FOR THE FALLEN DREAMS + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
22/08/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)