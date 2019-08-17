BLOOMING CARRIONS: tutti i dettagli del nuovo EP

20/08/19
NOX ARCANA
The Haunted Symphony
20/08/19
SORCERY
Necessary Excess of Violence
23/08/19
FREEDOM CALL
M.E.T.A.L.
23/08/19
METH.
Mother of Red Light
23/08/19
DEADTHRONE
Premonitions
23/08/19
ILLDISPOSED
Reveal Your Soul for the Dead
23/08/19
ASTRALIUM
Land of Eternal Dreams
23/08/19
LAGERSTEIN
25/7
23/08/19
SACRED REICH
Awakening
23/08/19
DEVIN TOWNSEND
Eras part IV
20/08/19
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
FESTA RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA
21/08/19
FOR THE FALLEN DREAMS + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
22/08/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
23/08/19
NECRODEATH + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
23/08/19
POVOROCK (day 1)
AREA FESTEGGIAMENTI - POVOLETTO (UD)
24/08/19
REZOPHONIC + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
24/08/19
BREAKING SOUND METAL FEST
SALENTO FUN PARK - MESAGNE (BR)
24/08/19
POVOROCK (day 2)
AREA FESTEGGIAMENTI - POVOLETTO (UD)
24/08/19
METAL REDENTOR FEST
SPAZIO LUPARDINE - PENTIMELE (RC)
25/08/19
BEHEADED + HELION
CIRCOLO SVOLTA - MILANO