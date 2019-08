Bellissima, bravi tutti anche se mi pare di sentire le voci un pò effettate a volte, probabilmente ci hanno messo mano un pò in post produzione (ma da quanto ho sentito da gente del mestiere ormai lo fanno in tantissimi). Peccato solo per la parte di Deris di "It's shining on me" che non mi piace come la fa, sembra vada fuori tempo e anche quando lo vidi live pre-reunion la fece uguale.