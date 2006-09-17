ECLIPSE: presentato il video di ''Viva La Victoria''

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23/08/2019 - 12:38 (69 letture)

HeroOfSand_14
Venerdì 23 Agosto 2019, 17.09.06
1
Erik è un mostro nel trovare le melodie adatte a questo genere, questo brano è il sunto perfetto della musica degli Eclipse e della bravura come songwriter di Martensson, uno dei top nello scrivere pezzi di hard rock melodico al momento
RECENSIONI
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22/11/2012
Live Report
MELENCOLIA ESTATICA + FROSTMOON ECLIPSE + UMBRA NOCTIS + FUNERA EDO + BLAZE OF SORROW + MALANOCTEM
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