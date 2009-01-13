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31/08/19
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INSOMNIUM: disponibile il primo singolo dal nuovo album
23/08/2019 - 12:41 (105 letture)

mariamaligno
Venerdì 23 Agosto 2019, 13.18.51
2
Pezzo banalissimo. Non mi piace per nulla il contributo di Jani ,che in ambito power ho sempre apprezzato, ma qui mi pare fuori posto...
d.r.i.
Venerdì 23 Agosto 2019, 13.01.09
1
Bello il nuovo singolo dei Belzeb...ops Insomnium. Per me una garanzia, aspetto fiducioso!
RECENSIONI
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ARTICOLI
17/10/2010
Live Report
DARK TRANQUILLITY + ARTIFACT + INSOMNIUM
Milano, Magazzini Generali, 12/10/2010
 
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