Allora, a me questo loro "nuovo" sound piace, così come mi piace lo stile teatrale che Kakko dà a molti nuovi brani. Questa Cold è carina ma devo riascoltarla per capirla meglio, nulla di che in generale ma l'atmosfera c'è (con un video decente sarebbe potuto essere ancora più caratteristica) e le parti di tastiera mi piacciono molto. Ormai però si vede come Kakko non rischia neanche più nello scrivere linee vocali difficili, rimane sempre sulle stesse tonalità medio basse. Peccato NB: notare quante persone nei commenti scrivono di ascoltarla a velocità 1.25. CI ho provato ed in effetti merita di più, più in stile dei vecchi Sonata