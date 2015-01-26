IN COLD BLOOD (USA): in streaming tutto il nuovo album

30/08/19
SONS OF APOLLO
ive With The Plovdiv Psychotic Symphony
30/08/19
WIZARD RIFLE
Wizard Rifle
30/08/19
CRIMSON MOON
Mors Vincit Omina
30/08/19
IN SEARCH OF SOLACE
Enslaved To Tragedy
30/08/19
SONS OF APOLLO
Live With The Psychotic Symphony
30/08/19
IMPERIUM DEKADENZ
When We Are Forgotten
30/08/19
ESSENCE OF DATUM
Spellcrying Machine
30/08/19
FOREDOOMED
Chaos and Beauty
30/08/19
SADOKIST
Necrodual Dimension Funeral Storms
30/08/19
NECRONAUTICAL
Apotheosis
24/08/19
REZOPHONIC + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
24/08/19
BREAKING SOUND METAL FEST
SALENTO FUN PARK - MESAGNE (BR)
24/08/19
POVOROCK (day 2)
AREA FESTEGGIAMENTI - POVOLETTO (UD)
24/08/19
METAL REDENTOR FEST
SPAZIO LUPARDINE - PENTIMELE (RC)
25/08/19
BEHEADED + HELION
CIRCOLO SVOLTA - MILANO
30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
31/08/19
DRAKKAROCK (day 2)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
31/08/19
ANGUISH FORCE + GUESTS
ATZWANG METAL FEST - CAMPODAZZO (BZ)
01/09/19
DRAKKAROCK (day 3)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
03/09/19
IRREVERENCE + COCAINE KAMIKAZE
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO