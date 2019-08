PARADISE LOST: iniziati i lavori per il prossimo disco

5 The Plague Within è uno dei vertici della loro carriera. Medusa non è male. Se proprio chiedessero il mio parere chiederei un filo di growl in meno. 4 Ottima notizia!!! Per me da In Requiem tutti album di gran qualità, per cui son quasi certo di prendere anche questo! Anche secondo me non si discosteranno molto dallo stile degli ultimi due anni... ma è anche vero che due album fotocopia non li hanno mai fatti... 3 Gli ultimi due mi sono piaciuti molto, al tempo. Erano davvero ispirati. Attendo con fiducia. 2 Ottimo, i PL non sbagliano un disco. Difficile dire che direzione prenderanno, secondo me proseguiranno col death-doom di Medusa e The Plague Within. 1 Chissà che direzione prenderanno ora..