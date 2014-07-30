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30/08/19
WIZARD RIFLE
Wizard Rifle

30/08/19
TOOL
Fear Inoculum

30/08/19
SONS OF APOLLO
ive With The Plovdiv Psychotic Symphony

30/08/19
ESSENCE OF DATUM
Spellcrying Machine

30/08/19
IMPERIUM DEKADENZ
When We Are Forgotten

30/08/19
IN SEARCH OF SOLACE
Enslaved To Tragedy

30/08/19
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Chaos and Beauty

30/08/19
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Apotheosis

30/08/19
SONS OF APOLLO
Live With The Psychotic Symphony

30/08/19
CRIMSON MOON
Mors Vincit Omina

CONCERTI

30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
DRAKKAROCK (day 2)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
ANGUISH FORCE + GUESTS
ATZWANG METAL FEST - CAMPODAZZO (BZ)

01/09/19
DRAKKAROCK (day 3)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

03/09/19
IRREVERENCE + COCAINE KAMIKAZE
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO

04/09/19
HOLY SERPENT + THE BARBER SHOT
TRAFFIC LIVE - ROMA

05/09/19
HOLY SERPENT
BLAH BLAH - TORINO

06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

06/09/19
HOLY SERPENT
SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA

06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
FLYING COLORS: ecco il video di ''You Are Not Alone''
28/08/2019 - 22:47 (38 letture)

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