JINJER: sold out la data del 14 dicembre a Milano

29/08/2019 - 11:12 (99 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 3 @tino il locale è piccolino, ultimamente hanno fatto delle modifiche e hanno ingrandito il palco, ma credo che la capienza sia di circa 500 persone. 2 Biglietto preso da tempo. Il gruppo è in piena crescita, ma il locale è troppo piccolo per loro. 1 Non conosco il locale e quindi la capienza ma evidentemente questo gruppo sta crescendo parecchio in termini di popolarità e i ragazzi se lo meritano perché sono veramente validi