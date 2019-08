THE DEAD DAISIES: un nuovo pezzo con Glenn Hughes

29/08/2019 - 11:13 (103 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 3 Band di dipendendenti al servizio di un miliardario sfigato che gioca a fare la rock star e suona di merda. Ci sta che dopo un po' lo stipendio non basti e diventi umiliante per musicisti serie stare dietro a 'sto babbo. Suonare in locali sa 300 persone e viaggiare tra jet privati e hotel non torna. E ora si presta pure una leggenda vivente. Patetico. 2 Per invece no. Se avessero optato per un'opzione in stile Mark III (immagino non praticabile) sarebbe stato veramente interessante. Così invece i Daisies ci perdono e non poco. E lo dico da patito di Glenn Hughes. 1 figo. veramente.