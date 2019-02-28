30/08/19
CULTED
Vespertina Synaxis - A Prayer for Union & Emptiness (EP)
30/08/19
IN SEARCH OF SOLACE
Enslaved To Tragedy
30/08/19
SONS OF APOLLO
ive With The Plovdiv Psychotic Symphony
30/08/19
SONS OF APOLLO
Live With The Psychotic Symphony
30/08/19
NECRONAUTICAL
Apotheosis
30/08/19
IMPERIUM DEKADENZ
When We Are Forgotten
30/08/19
FOREDOOMED
Chaos and Beauty
30/08/19
CRIMSON MOON
Mors Vincit Omina
30/08/19
VISIONS OF ATLANTIS
Wanderers
30/08/19
ESSENCE OF DATUM
Spellcrying Machine
30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
31/08/19
DRAKKAROCK (day 2)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
31/08/19
ANGUISH FORCE + GUESTS
ATZWANG METAL FEST - CAMPODAZZO (BZ)
01/09/19
DRAKKAROCK (day 3)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
03/09/19
IRREVERENCE + COCAINE KAMIKAZE
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO
04/09/19
HOLY SERPENT + THE BARBER SHOT
TRAFFIC LIVE - ROMA
05/09/19
HOLY SERPENT
BLAH BLAH - TORINO
06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
06/09/19
HOLY SERPENT
SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA
06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)