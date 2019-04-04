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30/08/19
SONS OF APOLLO
ive With The Plovdiv Psychotic Symphony

30/08/19
SONS OF APOLLO
Live With The Psychotic Symphony

30/08/19
FOREDOOMED
Chaos and Beauty

30/08/19
IN SEARCH OF SOLACE
Enslaved To Tragedy

30/08/19
WIZARD RIFLE
Wizard Rifle

30/08/19
IMPERIUM DEKADENZ
When We Are Forgotten

30/08/19
CRIMSON MOON
Mors Vincit Omina

30/08/19
TOOL
Fear Inoculum

30/08/19
SADOKIST
Necrodual Dimension Funeral Storms

30/08/19
ELVENKING
Reader Of The Runes - Divination

CONCERTI

30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
DRAKKAROCK (day 2)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
ANGUISH FORCE + GUESTS
ATZWANG METAL FEST - CAMPODAZZO (BZ)

01/09/19
DRAKKAROCK (day 3)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

03/09/19
IRREVERENCE + COCAINE KAMIKAZE
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO

04/09/19
HOLY SERPENT + THE BARBER SHOT
TRAFFIC LIVE - ROMA

05/09/19
HOLY SERPENT
BLAH BLAH - TORINO

06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

06/09/19
HOLY SERPENT
SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA

06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
ESSENCE OF DATUM: tutto il nuovo album in streaming
29/08/2019 - 16:37 (36 letture)

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