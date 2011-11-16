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30/08/19
CULTED
Vespertina Synaxis - A Prayer for Union & Emptiness (EP)

30/08/19
WIZARD RIFLE
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30/08/19
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30/08/19
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ive With The Plovdiv Psychotic Symphony

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Chaos and Beauty

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30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
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31/08/19
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04/09/19
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TRAFFIC LIVE - ROMA

05/09/19
HOLY SERPENT
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06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

06/09/19
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SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA

06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
LEPROUS: online il video di ''Below''
30/08/2019 - 11:37 (32 letture)

Voig
Venerdì 30 Agosto 2019, 11.47.39
1
Boia che bomba di pezzo
RECENSIONI
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ARTICOLI
31/10/2013
Live Report
LEPROUS + BLINDEAD + altri
The Theatre Club, Rozzano (MI), 25/10/2013
20/10/2012
Live Report
LEPROUS + LOCH VOSTOK + PERSEFONE + OERKENKJØTT
Barrio's Cafè, Milano, 12/10/2012
09/03/2012
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Black-ish? Quale black-ish?
20/11/2011
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