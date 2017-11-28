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CULTED
Vespertina Synaxis - A Prayer for Union & Emptiness (EP)

30/08/19
WIZARD RIFLE
Wizard Rifle

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Chaos and Beauty

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SONS OF APOLLO
ive With The Plovdiv Psychotic Symphony

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When We Are Forgotten

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30/08/19
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Apotheosis

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30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
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31/08/19
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ATZWANG METAL FEST - CAMPODAZZO (BZ)

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06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

06/09/19
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06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
CRASHDIET: online il video di ''Rust''
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RECENSIONI
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