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30/08/19
CULTED
Vespertina Synaxis - A Prayer for Union & Emptiness (EP)

30/08/19
WIZARD RIFLE
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Chaos and Beauty

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ive With The Plovdiv Psychotic Symphony

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CRIMSON MOON
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30/08/19
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Apotheosis

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30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
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31/08/19
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03/09/19
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TRAFFIC LIVE - ROMA

05/09/19
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06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

06/09/19
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SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA

06/09/19
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WAYWARD SONS: disponibile un nuovo brano
30/08/2019 - 14:06 (35 letture)

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