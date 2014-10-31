SKALMOLD: mettono in pausa le loro attività

31/08/19
KEYS OF ORTHANC
A Battle in the Dark Lands of the Eye…
04/09/19
EVEN FLOW
Mother
05/09/19
SINNER
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06/09/19
SONATA ARCTICA
Talviyö
06/09/19
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06/09/19
VITRIOL
To Bathe from the Throat of Cowardice
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06/09/19
OMOPHAGIA
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06/09/19
SLEEPING WITH SIRENS
How It Feels To Be Lost
31/08/19
DRAKKAROCK (day 2)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
31/08/19
ANGUISH FORCE + GUESTS
ATZWANG METAL FEST - CAMPODAZZO (BZ)
01/09/19
DRAKKAROCK (day 3)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
03/09/19
IRREVERENCE + COCAINE KAMIKAZE
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO
04/09/19
HOLY SERPENT + THE BARBER SHOT
TRAFFIC LIVE - ROMA
05/09/19
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BLAH BLAH - TORINO
06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
06/09/19
HOLY SERPENT
SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA
06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
07/09/19
URLO FURYOSO (day 2)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)