MOTLEY CRUE: l'edizione per il trentesimo anniversario di ''Dr. Feelgood''

03/09/2019 - 14:03 (249 letture)



12 Capolavoro assoluto di hard rock. 11 L'album è il loro capolavoro ma l'offerta non mi pare niente di che. Oggi come oggi le più belle deluxe che conosca sono quelle dei Black Sabbath. All'album originale si accompagna un secondo cd live del periodo (per capirci Born Again e secondo cd con Gillan che canta i classici; Seventh star con Glenn Hughes e cd live con Ray Gillen). 10 pochi dischi mi fanno pensare ad una decappottabile sotto il sole della california, un vero capolavoro, mick mars un grande chitarrista, su questo disco (ma anche sugli altri) macina dei riff grandiosi 9 ...il disco in questione e' bellissimo...ma questa versione non aggiunge un granche'.....io ho gia' vinile e cd.....quindi passo....ai giovani l'onore di scoprire questa perla dell'hard rock made in usa..... 8 disco monumentale. faccio un pensiero sulla edizione coi singoli 7 Cioè, manca la fantastica get it for free dal remaster??? Noooo! Comunque il disco è da 100!!! 6 Questo per me e' un capolavoro, una pietra miliare dell' Hard Rock, stupendo..😱 5 Buon per te. Io ero troppo giovane. Però vidi la data del carnival sin tour a Bologna, che rimane uno dei concerti migliori che abbia mai visto. Chi c'era di supporto? 4 Per fortuna vidi il tour. Posso dire di aver visto i Crüe negli anni '80. 3 Ho LP originale intonso, registravo tutto su cassetta e messo poco sul piatto non mi piaque tanto, quindi questa sarebbe roba in più per prendere posto. Se fossi un teenager lo comprerei sicuramente. 2 Comunque secondo me la copertina di questo cd è una delle più fighe di sempre. La adoro....difatti il pitture disc è davvero figo. Non avendo però un euro. Passerò alla grande. 1 Allora vediamo un po'... ce l'ho in mc, in vinile e in cd in versione deluxe uscita nel 2003... direi che posso passare..