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07/09/19
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AREA MUSEO DEL PO - BORETTO (RE)
AUGUST BURNS RED: iniziate le registrazioni dell'ottavo album
05/09/2019 - 09:59 (10 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
 
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