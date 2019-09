SAOR: accordo con la Season of Mist

05/09/2019 - 12:09 (95 letture)



Discutine con noi sul FORUM Giovanni "nonchalance" Cau 2 Contento per loro, ma un po' mi spiace. L'Avantgarde music forse è più consona a lui. 1 Visti live al Frantic Fest. Non li conoscevo. Ottimi. Piaciuti tanto quanto i Primordial, se non di più.