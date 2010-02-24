PROFANAL: annunciato lo scioglimento

05/09/19
SINNER
Santa Muerte
06/09/19
HAWK EYES
Advice
06/09/19
VITJA
Thirst
06/09/19
SLAUGHTBBATH
Alchemical Warfare
06/09/19
SONATA ARCTICA
Talviyö
06/09/19
EVERFROST
Winterider
06/09/19
5Rand
Dark Mother
06/09/19
BLACK CILICE
Transfixion of Spirits
06/09/19
COGNIZANCE
Malignant Dominion
06/09/19
SLEEPING WITH SIRENS
How It Feels To Be Lost
05/09/19
HOLY SERPENT
BLAH BLAH - TORINO
06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
06/09/19
HOLY SERPENT
SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA
06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
07/09/19
URLO FURYOSO (day 2)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
07/09/19
MGLA + MARTWA AURA + ABOVE AURORA + DAGORATH
MU PARMA - PARMA
07/09/19
ETERNAL SILENCE + GUEST TBA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
07/09/19
LACOLPA + HOLY SERPENT
CASCINA BELLARIA MUSIC CLUB - SEZZADIO (AL)
07/09/19
THE ONE METAL FEST (day 2)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
07/09/19
RIVERCORE FESTIVAL
AREA MUSEO DEL PO - BORETTO (RE)