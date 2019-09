Le atmosfere sono quelle che già conosciamo e da una parte è rassicurante. Dall'altra però sarei stato curioso di ascoltare qualcosa di seriamente "diverso": un brano così non avrebbe sfigurato e non avrebbe fatto sorgere alcun dubbio sulla contestualizzazione più o meno azzeccata dello stesso sull'ultimo disco dei Bardi. E questo un po' mi dispiace perché speravo in un uso dell'orchestra che uscisse fuori dai cliché classici della band. In tutto questo non parliamo assolutamente di un brutto pezzo sia chiaro, però sì, l'effetto sorpresa mi manca quasi totalmente. Bisognerà ascoltare di più e spero possa accadere presto. Ah e per un disco di questo tipo la produzione della Nuclear Blast mi spaventa moltissimo. E in questo pezzo sento già tutto ciò che non mi piace. Cazzo.