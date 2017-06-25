      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

06/09/19
OMOPHAGIA
646965

06/09/19
RUNESPELL
Voice of Opprobrium

06/09/19
IGGY POP
Free

06/09/19
VITJA
Thirst

06/09/19
FOSCOR
Els Seulcres Blancs

06/09/19
HAWK EYES
Advice

06/09/19
YEAR OF THE GOAT
Novis Orbis Terrarum Ordinis

06/09/19
VITRIOL
To Bathe from the Throat of Cowardice

06/09/19
STATUS QUO
Backbone

06/09/19
COGNIZANCE
Malignant Dominion

CONCERTI

06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

06/09/19
HOLY SERPENT
SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA

06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

07/09/19
URLO FURYOSO (day 2)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

07/09/19
MGLA + MARTWA AURA + ABOVE AURORA + DAGORATH
MU PARMA - PARMA

07/09/19
ETERNAL SILENCE + GUEST TBA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

07/09/19
LACOLPA + HOLY SERPENT
CASCINA BELLARIA MUSIC CLUB - SEZZADIO (AL)

07/09/19
THE ONE METAL FEST (day 2)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

07/09/19
RIVERCORE FESTIVAL
AREA MUSEO DEL PO - BORETTO (RE)

08/09/19
DUFF MCKAGAN
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
PROPHETS OF RAGE: il video di ''Pop Goes the Weapon''
06/09/2019 - 11:33 (5 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
29/06/2017
Live Report
SYSTEM OF A DOWN + PROPHETS OF RAGE
Visarno Arena, Firenze, 25/06/2017
 
ALTRE NOTIZIE
06/09/2019 - 11:33
PROPHETS OF RAGE: il video di ''Pop Goes the Weapon''
24/06/2019 - 16:55
PROPHETS OF RAGE: il nuovo singolo ''Made with Hate''
23/12/2018 - 11:50
WACKEN OPEN AIR: annunciati D-A-D e Prophets of Rage
23/07/2018 - 16:15
PROPHETS OF RAGE: guarda un nuovo video
06/07/2018 - 16:24
PROPHETS OF RAGE: in streaming un nuovo brano
29/06/2018 - 15:47
PROPHETS OF RAGE: guarda il video del brano ''Legalize Me''
28/06/2018 - 14:16
PROPHETS OF RAGE: annullato il concerto dell'8 luglio a Milano
10/05/2018 - 20:22
PROPHETS OF RAGE: il live dell'8 luglio è spostato al Fabrique di Milano
11/02/2018 - 11:08
PROPHETS OF RAGE: l'8 luglio a Milano
13/11/2017 - 18:29
PROPHETS OF RAGE: guarda il video di Hands Up
ULTIME NOTIZIE
06/09/2019 - 11:11
HALFORD: un brano dal prossimo album sul Natale
06/09/2019 - 10:58
ANGELUS APATRIDA: due date in Italia a novembre
06/09/2019 - 10:50
MONKEY3: live il 12 dicembre al Circolo Magnolia di Segrate
06/09/2019 - 10:42
GRAVEYARD (ES): online il lyric video di "Winds Like Daggers"
06/09/2019 - 10:40
WHITESNAKE: il videoclip di ''Trouble Is Your Middle Name''
06/09/2019 - 10:33
ROTTENDAWN: disponibile lo streaming del debutto "Occult"
06/09/2019 - 10:24
KORN: il terzo estratto ''Can You Hear Me''
06/09/2019 - 10:22
BLACK CILICE: tutto il nuovo "Transfixion of Spirits" in streaming
06/09/2019 - 09:59
GRETA VAN FLEET: l'inedito ''Always There''
06/09/2019 - 08:17
BLIND GUARDIAN: ascolta ''Point Of No Return'' dall'album orchestrale
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     