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07/09/19
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07/09/19
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CASCINA BELLARIA MUSIC CLUB - SEZZADIO (AL)

07/09/19
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THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

07/09/19
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08/09/19
DUFF MCKAGAN
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
BORKNAGAR: ecco il video di ''Up North''
06/09/2019 - 13:32 (70 letture)

Rob Fleming
Venerdì 6 Settembre 2019, 17.24.10
2
Proprio una gran bella canzone
The Hound Clegane
Venerdì 6 Settembre 2019, 15.48.28
1
Veramente un bel pezzo. Grande voce.
RECENSIONI
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ARTICOLI
18/03/2014
Live Report
BORKNAGAR + MANEGARM + IN VAIN + EREB ALTOR + SHADE EMPIRE
E20 Underground, Montecchio Maggiore (VI) – Traffic Live Club, Roma; 12-13/03/2014
 
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