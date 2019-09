FOLKSTONE: annunciato lo scioglimento, rivelate le date dell'ultimo tour

10/09/2019



13 Spiace 12 Una bella botta, non sono un loro fan sfegatato (soprattutto perchè ho iniziato a conoscerli grazie ad un disco cantautorale come Oltre.L'Abisso) ma mi dispiace molto perchè sono una di quelle band che ci invidiano all'estero. Ottimi musicisti e persone da quello che ho letto e visto negli anni, in bocca al lupo a tutti! 11 Grande band.ma con gli ultimi due album erano veramente in picchiata. Sicuramente il cantante andrà avanti con qualcosa di nuovo, vedremo 10 Concordo col Marquis... spiace perché hanno saputo creare con gli anni qualcosa di personale e unico, e ciò che resta è la possibilità per il cantante di aprirsi una nuova strada come solista, data la peculiarità della sua voce 9 Eh ma che cazzz... 8 Notizia di merda........ 7 preso il loro ultimo eccellente lavoro in studio,e conoscendoli da diversi anni( ho avuto il piacere di condividere il palco con loro.... veramente dei Signori! e macchina da guerra spettacolare il loro show) ,mi dispiace tanto, ma se il loro percorso si divide il loro cammino continua! siate fieri Folkstone di quello che avete fatto! non siete perniente inferiori alla scena mittel alter rock tedesca tipo in extremo o saltatio mortis! 6 Peccato davvero, credo che avessero ancora molto da osare e da dire. 5 No! No, no e no! Ma come? Ma che diamine?! 4 che colpo ! non ci credo. visti pochi giorni fa ed erano in palla!.. mi dispiace di brutto... li ho visti un'infinità di volte e sono sempre stati coinvolgenti e in palla. 3 Well, mi sembra ovvio. A forza di spostarsi verso il cantautorale ora il cantante farà il cantautore. Di conseguenza non ha bisogno di tutto il circondario. Magari terrà qualche cornamusa. Una delle caratteristiche delle discese e che ad un cero punto terminano. Ecco: discendi, discendi, ora hanno terminato. Au revoir (aussi à eux). 2 Bruttissima notizia 1 Nooo