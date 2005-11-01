      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/09/19
SEDNA
The Man Behind the Sun

13/09/19
TOM KEIFER
Rise

13/09/19
BLOOD RED THRONE
Fit to Kill

13/09/19
RAM
The Throne Within

13/09/19
THE CULT
The Cult: Sonic Temple 30

13/09/19
MOB RULES
Beast over Europe

13/09/19
THE EMBER, THE ASH
Consciousness Torn from the Void

13/09/19
KXM
Circle Of Dolls

13/09/19
THE STRIGAS
The Loner

13/09/19
BETRAYING THE MARTYRS
Rapture

CONCERTI

10/09/19
ALICE COOPER + BLACK STONE CHERRY
PALA ALPITOUR - TORINO

13/09/19
FEFFARKHORN (day 1)
CIMADOLMO (TV)

13/09/19
MORTUARY DRAPE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/09/19
FUROR GALLICO + STORMLORD
LEGEND CLUB - MILANO

14/09/19
FEFFARKHORN (day 2)
CIMADOLMO (TV)

14/09/19
MORTUARY DRAPE
DEATH FEST - BOLZANO

14/09/19
AIRBORN + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/09/19
STORMLORD + DOMINANCE SINATRAS SVANZICA
THE FACTORY - VERONA

14/09/19
GENUS ORDINIS DEI + NETHERBLADE + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO

14/09/19
ELECTROCUTION + GUESTS
GROTTA ROSSA - RIMINI
CIRITH UNGOL: ''I'm Alive'' dal nuovo live DVD
10/09/2019 - 19:53 (28 letture)

tino
Martedì 10 Settembre 2019, 20.56.42
1
brividi, semplicemente spettacolare, una delle migliori voci di sempre anche dopo tutti questi anni, assoli bellissimi, un gruppo veramente pazzesco
RECENSIONI
83
82
91
75
ALTRE NOTIZIE
10/09/2019 - 19:53
CIRITH UNGOL: ''I'm Alive'' dal nuovo live DVD
29/08/2019 - 01:00
CIRITH UNGOL: a breve l'album dal vivo ''I’m Alive''
11/09/2018 - 23:42
CIRITH UNGOL: ascolta il nuovo singolo
29/04/2017 - 09:10
CIRITH UNGOL: disponibile lo streaming di 'King Of The Dead - Ultimate Edition'
26/04/2017 - 13:35
CIRITH UNGOL: il live audio di 'King of the Dead' e la ristampa
06/08/2016 - 10:11
CIRITH UNGOL: nel mese di ottobre ristamperanno 'Paradise Lost'
01/05/2015 - 10:54
CIRITH UNGOL: a giugno le ristampe in vinile dei primi tre dischi
03/07/2012 - 08:16
METAL BLADE: in arrivo picture disc per Amon Amarth, Cirith Ungol e Powerwolf
04/10/2011 - 19:58
CIRITH UNGOL: i dettagli della ri-edizione di 'Servant Of Chaos'
01/11/2005
CIRITH UNGOL: tributo in arrivo!
ULTIME NOTIZIE
10/09/2019 - 19:51
EXHUMED: disponibile un nuovo video ufficiale
10/09/2019 - 14:17
LIV SIN: ecco il video di "Hope Begins To Fade" con Björn 'Speed' Strid
10/09/2019 - 14:08
CALL OF CHARON: disponibile il singolo "Crown of Creation"
10/09/2019 - 13:59
STRIDENT: entrano nel roster di Punishment 18 Records, ecco la tracklist di "March of Plague"
10/09/2019 - 13:50
TULUS: firmano per Soulseller Records, album nel 2020
10/09/2019 - 12:59
FOLKSTONE: annunciato lo scioglimento, rivelate le date dell'ultimo tour
10/09/2019 - 11:42
MOTIONLESS IN WHITE: cambio di location per il concerto di Milano
10/09/2019 - 11:06
SWORDS OF BAPHOMET: il festival con Destroyer 666, Abigail, Dead Congregation e molti altri
10/09/2019 - 09:32
CRUACHAN: online un nuovo video
10/09/2019 - 09:23
ABSOLUTUM: presentata la premiere di un brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     