faccio il solito commento copia incolla...uno dei cantanti migliori di sempre e sottovalutati di sempre che continua a cambiare squadra giocando in serie C quando meriterebbe palchi oceanici e una fama ben superiore visto il curriculum. Troppi progetti tutti simili e dispersivi, il gruppo vincente c'era e si chiamava Talisman, potevano fare ancora grandi cose e crescere, purtroppo la morte di marcel non l'ha permesso. Tutto bello perchè tutto ciò che canta è bello ma non rimane