      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dell'EP
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/09/19
SEDNA
The Man Behind the Sun

13/09/19
THE EMBER, THE ASH
Consciousness Torn from the Void

13/09/19
BLOOD RED THRONE
Fit to Kill

13/09/19
RAM
The Throne Within

13/09/19
TOM KEIFER
Rise

13/09/19
DEVILISH IMPRESSIONS
Postmortem Whispering Crows

13/09/19
CHERNOTA
When My Blood Runs Cold

13/09/19
ATLANTEAN KODEX
The Course Of Empire

13/09/19
THE STRIGAS
The Loner

13/09/19
THE CULT
The Cult: Sonic Temple 30

CONCERTI

13/09/19
FEFFARKHORN (day 1)
CIMADOLMO (TV)

13/09/19
MORTUARY DRAPE + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/09/19
FUROR GALLICO + STORMLORD
LEGEND CLUB - MILANO

14/09/19
FEFFARKHORN (day 2)
CIMADOLMO (TV)

14/09/19
MORTUARY DRAPE
DEATH FEST - BOLZANO

14/09/19
AIRBORN + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/09/19
STORMLORD + DOMINANCE SINATRAS SVANZICA
THE FACTORY - VERONA

14/09/19
GENUS ORDINIS DEI + NETHERBLADE + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO

14/09/19
ELECTROCUTION + GUESTS
GROTTA ROSSA - RIMINI

15/09/19
FEFFARKHORN (day 3)
CIMADOLMO (TV)
ALICE COOPER: online un nuovo lyric video
12/09/2019 - 17:03 (88 letture)

tino
Giovedì 12 Settembre 2019, 20.55.41
1
bel pezzo in linea con il precedente disco, un omaggio alla sua città natale, notoriamente lacittà più difficile degli usa
RECENSIONI
76
85
78
77
80
79
81
91
77
85
72
92
94
90
89
72
ARTICOLI
06/12/2017
Live Report
ALICE COOPER
Alcatraz, Milano, 30/11/2017
18/10/2011
Live Report
ALICE COOPER + THE TREATMENT
Gran Teatro Geox, Padova, 13/10/2011
 
ALTRE NOTIZIE
12/09/2019 - 17:03
ALICE COOPER: online un nuovo lyric video
21/07/2019 - 17:28
ALICE COOPER: un EP a settembre in onore del garage rock di Detroit
17/12/2018 - 12:43
ALICE COOPER: annunciata una data a Torino
27/07/2018 - 10:28
ALICE COOPER: ascolta 'Ballad Of Dwight Fry' dal nuovo live
13/07/2018 - 16:05
ALICE COOPER: disponibile un estratto dal nuovo live album
06/07/2018 - 00:03
ALICE COOPER: a fine agosto un nuovo live album
14/12/2017 - 13:08
ALICE COOPER: il video del singolo 'The Sound of A'
25/07/2017 - 18:13
ALICE COOPER: online i samples di 'Paranormal'
14/07/2017 - 17:43
ALICE COOPER: disponibile il lyric video di 'Paranormal'
11/07/2017 - 23:39
ALICE COOPER: in uscita a settembre l'edizione speciale di 'Welcome To My Nightmare'
ULTIME NOTIZIE
12/09/2019 - 18:47
COFFINS: disponibile l'audio di ''Impuritious Minds''
12/09/2019 - 18:42
GOD IS AN ASTRONAUT: online il live video di ''Seance Room''
12/09/2019 - 18:39
FLYING COLORS: presentano il nuovo singolo
12/09/2019 - 17:34
D-A-D: il video della title track dell'ultimo album
12/09/2019 - 17:10
THE DEATHTRIP: diffusi dettagli e singolo del nuovo album
12/09/2019 - 17:07
NAILED TO OBSCURITY: guarda un nuovo live video
12/09/2019 - 16:04
ANACRUSIS: tutti i dettagli delle ristampe dei quattro album in studio
12/09/2019 - 15:12
GHOST: online il singolo "Kiss the Go-Goat"
12/09/2019 - 15:02
ANTHRAX: arrestato l'ex-cantante Dan Nelson
12/09/2019 - 14:49
SOTO: online il video di "Torn"
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     